Bedrijven gaven meer uit aan radioreclame

Bedrijven hebben in het eerste kwartaal van dit jaar meer uitgegeven aan radioreclame dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. Deels valt dat te verklaren omdat adverteerders vorig jaar toen de eerste lockdown inging zuiniger waren. Maar ook dit jaar was er een lockdown in het eerste kwartaal, geeft brancheorganisatie Radio Advies Bureau (RAB) aan.

De totale reclame-uitgaven kwamen uit op 3,6 miljoen euro uit, een toename van 2,3 procent. Daarvan werd 1,5 miljoen besteed bij digitale radiozenders, die bijvoorbeeld alleen via internet te luisteren zijn. Dat bedrag wordt door RAB dit jaar voor het eerst uitgesplitst. Onlinezenders zijn steeds populairder bij adverteerders, onder meer omdat ze daardoor een specifieker publiek kunnen bereiken.

Uit de grootste adverteerders blijkt het gevolg van de coronapandemie nog wel. Normaal gesproken waren onder meer autoreclames en reclames voor reizen veel aanwezig op de radio. Door de crisis geven die sectoren veel minder uit aan reclame. Telecom en ICT, media en zakelijke dienstverlening waren nu de sectoren die het meest aan radioreclames uitgaven.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was de grootste adverteerder de afgelopen maanden. KPN was het bedrijf dat het meest uitgaf. Verder waren politieke partijen actief met radioreclames in de aanloop naar de verkiezingen half maart. D66 was hier de grootste adverteerder.