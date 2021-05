Beurshandel in teken kwartaalcijfers, AEX koerst af op vlak begin

De aandelenhandel op de Europese beurzen staat dinsdag opnieuw in het teken van de bedrijfsresultaten. Grote Europese ondernemingen als uitzender Adecco, chipfabrikant Infineon en maaltijdbezorger HelloFresh gaven een kijkje in de boeken. Op het Damrak blijft het nog rustig aan het cijferfront. Ook wordt alvast uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat voor vrijdag op het programma staat.

De Amsterdamse AEX-index koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht hoger begin van de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters met kleine koersuitslagen te openen. De Hang Seng-index in Hongkong ging dinsdag licht vooruit en de beurs in Sydney won 0,5 procent na het besluit van de Australische centrale bank om de rente ongewijzigd te laten. In Japan en China bleven de financiƫle markten nog dicht vanwege een lange vakantieperiode in beide landen.

In de strijd tegen het coronavirus bereidt de Amerikaanse medicijnautoriteit FDA zich voor om begin volgende week het coronavaccin van Pfizer/BioNTech goed te keuren voor tieners van 12 tot en met 15 jaar. De fabrikanten hebben eind vorige week ook bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een soortgelijke aanvraag ingediend. Het EMA heeft vaak vier tot zes weken nodig voordat het een beslissing neemt.

Op het Damrak kwam Kendrion met cijfers. De specialist in elektromagneten boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst. Bouwer BAM liet weten het Indonesische dochterbedrijf PT BAM Decorient Indonesia te verkopen aan het huidige bestuur. De verkoop volgt op het eerdere besluit van het bouwconcern om de activiteiten van BAM International af te bouwen.

Uitzender Randstad kan mogelijk bewegen op de resultaten van concurrent Adecco. Het Zwitserse uitzendconcern boekte afgelopen kwartaal weer winst na een flink verlies in dezelfde periode een jaar geleden. Volgens het bedrijf liet de uitzendmarkt in april een verder herstel zien.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar HelloFresh. De Duitse bezorger van maaltijdboxen bleef afgelopen kwartaal profiteren van de lockdowns en zag de omzet verdubbelen. Het bedrijf schroefde zijn verwachtingen voor dit jaar al tijdens een handelsupdate in april.

De euro was 1,2037 dollar waard, tegenover 1,2062 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 64,44 dollar. Brentolie kostte ook 0,1 procent minder, op 67,50 dollar per vat.