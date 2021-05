Corona-effect ook duidelijk zichtbaar in verkoopcijfers occasions

De verkopen van tweedehands auto’s is afgelopen maand flink gestegen in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Volgens data van branchevereniging Bovag wisselden in april dik 248.000 occasions van eigenaar, tegen bijna 186.000 in april 2020. Met name garagebedrijven en dealers verkochten meer auto’s aan consumenten.

Daarbij moet wel worden aangemerkt dat april vorig jaar de eerste volledige maand was waar het coronavirus de verkopen drukte. Omdat destijds nog veel onzeker was over de impact van het virus waren huishoudens voorzichtiger met het doen van grote aankopen.

In april dit jaar werden door garagebedrijven en dealers 118.000 tweedehandsjes aan particulieren verkocht. Dat was een jaar eerder nog meer dan 74.000. Tussen consumenten onderling daalde het aantal transacties van ruim 58.000 auto’s vorig jaar naar bijna 57.000 auto’s nu.

Bij de verkoop van nieuwe auto’s meldde Bovag en RAI Vereniging eerder al een soort gelijk effect. Het aantal nieuwe auto’s dat op kenteken werd gezet steeg afgelopen maand met bijna 56 procent.