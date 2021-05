Failliete reisorganisatie heeft merknaam D-Reizen weer in handen

De naam D-Reizen is weer terug in de failliete boedel van de reisorganisatie. De directeuren hadden die naam in een bedrijfje geplaatst dat buiten de failliete groep viel, maar na vragen van curatoren is dit weer teruggedraaid. Dat melden de curatoren in een voortgangsverslag over het faillissement. Mogelijk hebben de eigenaren illegaal gehandeld, dat onderzoeken de curatoren nog.

Over een eventuele doorstart van reisketens D-Reizen en VakantieXperts kunnen de bewindvoerders nog geen duidelijkheid geven. Er loopt een biedingsprocedure.

D-rt Groep, het bedrijf achter D-reizen, werd begin april door de rechtbank in Haarlem failliet verklaard. De problemen ontstonden omdat er vrijwel geen geld binnenkwam. Verder bleek de onderneming door de vertraging van het zogenoemde voucherfonds niet in staat te overleven. De reissector wordt al ruim een jaar zwaar getroffen door de coronacrisis.

D-reizen werd meer dan vijftig jaar geleden opgezet door supermarktondernemer Dirk van den Broek. Het bedrijf was goed voor circa 1100 medewerkers en 285 reisbureaus.