HelloFresh groeit met 2 miljoen extra klanten

Maaltijdboxenbezorger HelloFresh heeft in de eerste drie maanden van dit jaar twee miljoen extra klanten weten te trekken. Daarmee maken wereldwijd nu 7,3 miljoen mensen gebruik van een maaltijdbox van het bedrijf. Het van oorsprong Duitse bedrijf had nog altijd profijt van mensen die door de coronapandemie niet naar de supermarkt willen of thuiszitten door lockdowns.

Eind vorig jaar had HelloFresh ruim vijf miljoen klanten, eind maart waren dat er ruim zeven miljoen. In totaal bezorgde HelloFresh in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 240 miljoen maaltijdboxen. Volgens topman Dominik Richter heeft het bedrijf hard gewerkt om de capaciteitsproblemen die het bedrijf in de Verenigde Staten vorig jaar had weg te werken. Mede als gevolg daarvan is het aantal klanten gegroeid. Daarnaast zijn klanten vanwege de coronacrisis meer online gaan bestellen, waaronder de boodschappen, om niet naar supermarkten te hoeven gaan.

De omzet is in januari, februari en maart ten opzichte van een jaar eerder meer dan verdubbeld naar 1,4 miljard euro. Dat is gelijk aan voorlopige cijfers die het bedrijf vorige maand al meldde en meer dan waar analisten in doorsnee al op rekenden. De aangepaste bedrijfswinst, oftewel winst voor belastingen, rente en afschrijvingen, komt uit op 159 miljoen euro. Dat zit precies tussen de marge waarop het bedrijf eerder al rekende, namelijk 155 en 165 miljoen euro, en is wederom hoger dan waarmee de markt rekening hield.

HelloFresh verhoogt daarnaast door de goede resultaten opnieuw de vooruitzichten. Voor dit jaar rekent het bedrijf op een omzetgroei van tussen de 35 en 45 procent. Het verwachte bedrijfsresultaat is ook naar boven bijgesteld.