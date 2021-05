Minder bedrijfsopheffingen bij restaurants en cafetaria’s

Restaurants en cafetaria’s hebben in het eerste kwartaal zelf relatief minder vaak hun bedrijf beëindigd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag het aantal bedrijfsopheffingen van dit soort ondernemingen aanzienlijk lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

In totaal stopten 100 restaurants waar meerdere mensen werkten. Het statistiekbureau telde hier een jaar eerder nog 140 bedrijfsopheffingen. Ook besloten 105 cafetaria’s, lunchrooms, snackbars, ijssalons en andere eetkramen de deuren te sluiten. In het eerste kwartaal van 2020 gebeurde dit nog bij 135 ondernemingen.

De stevige afnames hangen mogelijk samen met de coronasteun van de overheid. De horeca gaat door de maandenlange gedwongen sluiting en strenge beperkingen wel door een hele moeilijke periode.

Het CBS telde afgelopen kwartaal over de gehele linie minder opgeheven bedrijven. Het ging in totaal om ruim 30.000 bedrijven, dik 9000 minder dan een jaar terug. Bij 85 procent van de opheffingen ging het om bedrijven waar slechts één persoon werkzaam was. Het aantal opgeheven bedrijven waar meer mensen actief waren lag met 4655 sluitingen wel iets hoger dan een jaar eerder.

De meeste bedrijfsopheffingen werden geteld bij de organisatie-adviesbureaus. Ook stopten er relatief veel kledingwebwinkels, komt naar voren uit de statistieken. Wat precies de reden was van de sluitingen komt niet uit de cijfers naar voren.

Tegelijkertijd zijn er ook weer zo’n 57.000 nieuwe bedrijven opgericht. Dat aantal lag ongeveer even hoog als in het eerste kwartaal van 2020. Dit betekent dat het totaal aantal bedrijven in Nederland blijft toenemen. Er komen de laatste tijd vooral veel nieuwe webwinkels bij. Ondanks de coronacrisis staan de restaurants ook nog in de top 10 als het gaat om oprichtingen van bedrijven met meer dan één werkzame persoon. Wel werden er bijna een derde minder restaurants gestart dan een jaar geleden. Het aantal opgerichte cafetaria’s, lunchrooms en snackbars was gelijk aan dezelfde periode vorig jaar.