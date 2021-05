NXP zet voor 2 miljard dollar aan obligaties in de markt

Chipproducent NXP Semiconductors gaat voor 2 miljard dollar aan groene obligaties in de markt zetten. De opbrengsten wil het Eindhovense bedrijf gebruiken voor de ontwikkeling van energiebesparende chips die kunnen worden gebruikt in onder andere adapters en elektrische voertuigen.

Een deel van de opbrengst zal worden gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling van innovatieve groene chips. Daarbij gaat het onder andere om batterijcontrole en energiebeheer voor elektrische en hybride auto’s. Verder werkt NXP aan technologieën voor slimme gebouwen en energie-efficiëntiemaatregelen op de eigen productielocaties.

Halfgeleiders worden gebruikt in allerhande apparaten als wasmachines, auto’s en computers en andere producten die noodzakelijk zijn in het dagelijks leven. Hoewel chips ongelooflijk krachtig en efficiënt zijn geworden en steeds minder energie verbruiken, is de productie ervan steeds bewerkelijker. Chipfabrikanten erkennen in zijn algemeenheid dat de fabricage met flink wat uitstoot van schadelijke stoffen gepaard gaat. Volgens NXP is het al gelukt om de uitstoot van PFC-broeikasgassen met 66 procent te verminderen.

Ondertussen is er wereldwijd een groot tekort aan chips. Dat zorgt er onder andere voor dat productielijnen van autoproducenten stilvallen. Ook in andere sectoren worden de tekorten steeds meer merkbaar. Techbedrijven als Apple en Samsung sneden ook al in hun productie vanwege de tekorten.

Bij NXP, een voormalige Philips-divisie, werken wereldwijd zo’n 29.000 mensen verdeeld over ruim 30 landen. De onderneming was vorig jaar goed voor een omzet van 8,6 miljard dollar. NXP zette in april vorig jaar al voor 1 miljard dollar aan groene obligaties in de markt.