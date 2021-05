Pfizer: coronavaccin levert 26 miljard dollar op

Farmaceut Pfizer denkt dit jaar 26 miljard dollar (21,7 miljard euro) te verdienen aan de verkoop van het coronavaccin dat het bedrijf samen met biotechbedrijf BioNTech op de markt heeft gezet. Daarmee is dat vaccin alleen al goed voor ruim een derde van de omzet die het Amerikaanse bedrijf dit jaar verwacht te behalen. Wel staan er hogere onderzoeks- en ontwikkelingskosten tegenover.

Voor dit jaar rekent Pfizer erop 1,6 miljard doses van het coronavaccin af te leveren. Daarnaast is het bedrijf al met landen aan het onderhandelen over deals voor na dit jaar. Zo zijn die al gesloten met Israƫl en Canada en lopen er gesprekken met andere landen.

Pfizer verwacht heel dit jaar een omzet van tussen de 70,5 miljard dollar en 72,5 miljard dollar te behalen. Dat is ruim 10 miljard dollar hoger dan de eerdere verwachting van het bedrijf. Ook het deel van de omzet buiten het coronavaccin om ging iets omhoog, met 200 miljoen dollar. Dat komt volgens het bedrijf omdat de omzet van andere geneesmiddelen groeit.

In de afgelopen periode was die groei 8 procent, waarbij alle deelgebieden zoals kankerbehandelingen en medicijnen tegen ontstekingen meer verkochten. De groei bij de vaccintak was echter het sterkst. Waar vorig jaar in het eerste kwartaal voor 1,6 miljard dollar aan vaccins werd verkocht, ging het dit jaar om haast 4,9 miljard dollar. De winst kwam uit op ongeveer 4,9 miljard dollar, tegen 3,4 miljard dollar vorig jaar.