Pfizer trekt de aandacht op Wall Street na vaccinprognose

Farmaceut Pfizer stond dinsdag in de belangstelling bij de opening van de aandelenbeurzen in New York. Beleggers verwerkten onder meer de nieuwe prognoses van het Amerikaanse concern. Pfizer denkt dit jaar wel 26 miljard dollar te verdienen aan de verkoop van het coronavaccin dat het bedrijf samen met biotechbedrijf BioNTech op de markt heeft gezet.

Analisten reageerden in eerste instantie positief op het kwartaalbericht. Maar het aandeel van Pfizer speelde in de eerste handelsminuten toch bijna 1 procent kwijt. Mogelijk heeft dit te maken met de kosten. Tegelijk met de extra vaccinomzet nemen volgens de onderneming ook de onderzoeks- en ontwikkelingskosten toe. Partner BioNTech werd eveneens duidelijk lager gezet, met een koersverlies van dik 5 procent.

De belangrijkste graadmeters op Wall Street gingen eveneens omlaag. Het sentiment staat enigszins onder druk te midden van speculatie dat de spanningen tussen China en Taiwan weer wat aan het oplopen zijn. De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,2 procent lager op 34.059 punten en de brede S&P 500 zakte 0,5 procent tot 4172 punten. Techgraadmeter Nasdaq leverde 1,1 procent in tot 13.744 punten.

Sportkledingmerk Under Armour gaf eveneens een kijkje in de boeken. Het bedrijf zag de vraag weer herstellen en heeft daarom zijn verwachtingen opgevoerd. Toch werd het aandeel bijna 1 procent lager gezet door beleggers. Ook zorgconcern CVS Health kwam met een betere prognose en won op de beurs bijna 3 procent.

Andere bedrijven die met resultaten zijn gekomen, zijn chemieconcern DuPont (min 1,9 procent) en oliebedrijf ConocoPhillips (min 1,2 procent). Verder maakte diagnosebedrijf Precipio een koerssprong van ruim 49 procent, nadat bekend werd dat een snelle coronatest van het bedrijf ook beschikbaar komt via webwinkel Amazon.com.

De euro was 1,2028 dollar waard, tegenover 1,2062 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent duurder op 65,41 dollar. Brentolie kostte 1,6 procent meer op 68,62 dollar per vat.