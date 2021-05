‘Rentes VS moeten omhoog om oververhitting economie te voorkomen’

Om oververhitting van de Amerikaanse economie te voorkomen moeten de huidige lage rentestanden mogelijk licht worden verhoogd. Dat zei de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen, die voorheen voorzitter was van centralebankenkoepel Federal Reserve.

Yellen noemde geen tijdsbestek waarop de rentes omhoog zouden moeten. Ze merkte wel op dat de extra overheidsuitgaven ervoor zorgen dat de Amerikaanse economie op stoom is en mogelijk dus teveel.

De opmerkingen van Yellen komen op het moment dat er discussie is over het pakket aan voorgestelde en goedgekeurde overheidsuitgaven van president Joe Biden. Die zouden een sterke stijging van de prijzen kunnen veroorzaken. De regering-Biden heeft voor circa 4 biljoen dollar aan extra uitgaven voorgesteld. Dat bedrag komt bovenop de 1,9 biljoen dollar die begin maart in de economie werd gepompt om de gevolgen van de Covid-19 pandemie te bestrijden.

Zowel regeringsambtenaren als beleidsmedewerkers van de Fed hebben de bezorgdheid over de oplopende inflatie steeds weggewuifd. Volgens hen is de prijsdruk van voorbijgaande aard, waarbij de centrale bank over voldoende instrumenten beschikt om deze binnen de perken te houden.

Bij de laatste beleidsvergadering in maart voorspelde de bankenkoepel dat de rente niet voor 2024 zal stijgen. Volgens Yellen zullen de forse uitgaven waartoe Biden oproept ook bij iets hogere rentestanden een voordeel op kunnen leveren. “Dit zijn investeringen die onze economie nodig heeft om concurrerend en productief te zijn”, aldus Yellen. “En ik denk dat onze economie daardoor sneller zal groeien.”