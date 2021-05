Shell en ArcelorMittal koplopers in vlakke AEX

De Amsterdamse AEX-index liet dinsdag weinig beweging zien, ondanks stevige koerswinsten van olieproducent Shell en staalmaker ArcelorMittal. Ook de chipsector stond in de belangstelling na de resultaten van de Duitse chipfabrikant Infineon en zijn Oostenrijkse concurrent AMS. De stemming op de Europese aandelenmarkten bleef terughoudend in afwachting van verdere signalen over het economische herstel van de coronacrisis.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger op 712,37 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1038,26 punten. Frankfurt verloor 0,4 procent en Parijs klom 0,2 procent. In Londen, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, won de FTSE-index 0,7 procent.

Shell (plus 1,5 procent) ging aan kop in de AEX, dankzij beter dan verwachte resultaten van het Saudische Aramco, het grootste olieconcern ter wereld. Staalmaker ArcelorMittal, die donderdag met cijfers komt, volgde met een winst van 1,4 procent.

In Frankfurt zakte Infineon 3,5 procent. De chipfabrikant schroefde zijn verwachtingen op dankzij sterke kwartaalresultaten, maar waarschuwde voor knelpunten in de productie. AMS dikte daarentegen bijna 6 procent aan in Zürich, ondanks tegenvallende kwartaalprestaties van de Oostenrijkse chipmaker. In Amsterdam daalde sectorgenoot ASMI 1,2 procent. Besi (min 2,6 procent) noteerde ex dividend. Ook verlaagde Kepler Cheuvreux het advies voor Besi.

Adecco zakte 3 procent in Zürich. Het Zwitserse uitzendconcern boekte afgelopen kwartaal weer winst na een flink verlies in dezelfde periode een jaar geleden. Volgens het bedrijf liet de uitzendmarkt in april een verder herstel zien. Concurrent Randstad daalde 0,7 procent in Amsterdam.

In Kopenhagen steeg Pandora 6 procent. De Deense verkoper van sieraden schroefde zijn verwachtingen op dankzij een sterk herstel in het eerste kwartaal. In Frankfurt kelderde HelloFresh 6 procent. De Duitse bezorger van maaltijdboxen bleef afgelopen kwartaal profiteren van de lockdowns en zag de omzet verdubbelen. Het bedrijf schroefde zijn verwachtingen voor dit jaar al op tijdens een handelsupdate in april.

Het Italiaanse mediabedrijf Mediaset steeg dik 4 procent in Milaan na een overeenkomst die is gesloten na een langlopend conflict met het Franse mediaconcern Vivendi (plus 0,3 procent). Volgens de deal zal Vivendi het belang van 28,8 procent in het mediabedrijf van de Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi in de komende vijf jaar met twee derde afbouwen.

De euro was 1,2014 dollar waard, tegenover 1,2062 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 64,52 dollar. Brentolie kostte een fractie meer op 67,58 dollar per vat.