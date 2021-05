Techaandelen onder druk op Damrak, Shell op winst

De Amsterdamse AEX-index is dinsdag met een stevig verlies de handel uitgegaan. Met name techaandelen drukten de leidende index op Beursplein 5 in het rood. Naast zorgen over chiptekorten die de productie van allerhande apparaten en voertuigen raken, zorgden ook de oplopende rentes ervoor dat techaandelen in de uitverkoop gingen. Shell was een van de schaarse stijgers in de AEX.

Betalingsbedrijf Adyen duikelde het hardst omlaag in de AEX met een verlies van 6,4 procent. Ook bedrijven die actief zijn in de chipsector als BE Semiconductors (Besi), ASM International en ASML stonden in de staartgroep. Bij Besi speelde wel mee dat het aandeel ex-dividend noteerde.

Shell won 0,8 procent aan beurswaarde, al liep de winst gedurende de sessie wel wat terug. De olieproducent profiteerde van de beter dan verwachte resultaten van het Saudische staatsbedrijf Aramco, het grootste olieconcern ter wereld, en de hogere olieprijzen.

De AEX-index sloot uiteindelijk 2,2 procent in de min op 696,73 punten. De MidKap daalde 1,4 procent tot 1025,12 punten. Frankfurt verloor 2,5 procent. Parijs zag een eerdere winst verdampen en zakte 0,9 procent. De beurs in Londen maakte in eerste instantie een inhaalslag na het lange weekeinde en stond duidelijk op winst, maar kon die eveneens niet vasthouden. De FTSE 100 sloot 0,7 procent in de min.

De kwartaalresultaten van de Duitse chipfabrikant Infineon en zijn Oostenrijkse concurrent AMS werden wisselend ontvangen. In Frankfurt zakte Infineon 6,5 procent. De chipfabrikant schroefde zijn verwachtingen op dankzij sterke kwartaalresultaten, maar waarschuwde voor knelpunten in de productie door de coronacrisis. AMS dikte ruim 1 procent aan in Zürich, ondanks tegenvallende kwartaalprestaties van de Oostenrijkse chipmaker.

In Frankfurt verloor HelloFresh ruim 6 procent. Beleggers waren niet onder de indruk van de definitieve kwartaalcijfers van de Duitse bezorger van maaltijdboxen, die zijn verwachtingen vorige maand al had opgeschroefd.

Adecco zakte dik 5 procent in Zürich na tegenvallende resultaten van het Zwitserse uitzendconcern. In Amsterdam sloot sectorgenoot Randstad met een verlies van 2 procent.

De euro was bij de slotbel 1,2018 dollar waard, tegenover 1,2062 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent duurder op 65,38 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent meer op 68,56 dollar per vat.