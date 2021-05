Techfondsen in de uitverkoop op Wall Street

Techaandelen gingen dinsdag op Wall Street in de uitverkoop. Zwaargewichten als Apple, Tesla en Amazon stonden bij de zakkers. Dat gebeurde na opmerkingen van de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen. Zij stelde dat de rentes in de Verenigde Staten mogelijk sneller omhoog moeten om oververhitting van de economie te voorkomen. Verder stond farmaceut Pfizer in de belangstelling na cijfers.

Yellen, die voorheen voorzitter was van centralebankenkoepel Federal Reserve merkte op dat de extra overheidsuitgaven om de VS door de crisis te loodsen ervoor zorgen dat de economie op stoom is. En mogelijk dus teveel. De Fed had eerder gezegd tot 2024 geen rentestap te verwachten.

Tegenover de verliezen van techbedrijven stonden de winsten van financiële fondsen, grondstofbedrijven en industriële aandelen. De opmerkingen van Yellen komen op het moment dat er discussie is over het pakket aan voorgestelde en goedgekeurde overheidsuitgaven van president Joe Biden. Die zouden een sterke stijging van de prijzen kunnen veroorzaken.

De leidende Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,1 procent hoger op 34.133,03 punten en de brede S&P 500 zakte 0,7 procent tot 4164,66 punten. Techgraadmeter Nasdaq leverde 1,9 procent in tot 13.633,50 punten.

Pfizer won 0,3 procent. De farmaceut denkt dit jaar wel 26 miljard dollar te verdienen aan de verkoop van het coronavaccin dat het bedrijf samen met biotechbedrijf BioNTech op de markt heeft gezet. Tegenover de omzetgroei stonden wel ook hoge kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Verder stonden de aandelen van makers van zonnepanelen onder druk. Bedrijven als SolarEdge en Enphase Energy verloren tot 16 procent. De sector kampt met problemen in de leveringsketen door enerzijds een grote vraag en anderzijds tekorten aan onderdelen. Verder speelt mee dat vrachttarieven stijgen wat de winstmarges in de weg zit.

Het Eindhovens chipconcern NXP Semiconductors, dat in New York genoteerd is, verloor 0,4 procent. NXP maakte bekend voor 2 miljard dollar aan obligaties in de markt te zetten. De opbrengsten wil NXP gebruiken voor de ontwikkeling van energiebesparende chips die kunnen worden gebruikt in onder andere adapters en elektrische voertuigen.

De euro was 1,2015 dollar waard, tegenover 1,2018 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,9 procent duurder op 65,72 dollar. Brentolie kostte 2 procent meer op 68,90 dollar per vat.