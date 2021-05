Vraag naar luchtvrachtvervoer naar recordhoogte

De vraag naar luchtvrachtvervoer is in maart naar een recordhoogte gestegen. Volgens de internationale brancheorganisatie IATA lag de de behoefte om goederen via de lucht te transporteren net als een maand eerder op een hoger niveau dan voor de coronacrisis.

In vergelijking met maart 2019 was sprake van een stijging van de vraag met 4,4 procent. IATA maakt vanwege de “buitengewone impact” van de coronacrisis geen vergelijking met een jaar eerder maar met de situatie van voor de crisis.

Het groeitempo was evenwel lager dan een maand eerder toen de vraag naar luchtvrachtvervoer met 9 procent toenam in vergelijking met februari 2019. Dat kwam vooral door zwakkere prestaties in Azië en Afrika.

De capaciteit steeg op maandbasis met 5,6 procent. In vergelijking met maart 2019 daalde de capaciteit met bijna 12 procent. Dat komt vooral doordat er minder passagiersvliegtuigen vliegen. Doorgaans nemen die ook een groot deel van het luchtvrachttransport op zich.

Verder riep de IATA overheden op om de ervoor te zorgen dat de hoge kosten voor coronatesten er niet voor zorgen dat vliegen voor personen en gezinnen onmogelijk wordt. De organisatie vergeleek de kosten voor de tests in zestien verschillende landen en merkte op dat alleen Frankrijk de kosten volledig op zich neemt. Voor een PCR-test moest in andere landen gemiddeld tussen de 90 en 208 dollar worden betaald. Nederland was niet een van de onderzochte landen.

Volgens IATA-topman Willie Walsh kunnen de kosten van het testen het herstel van de luchtvaart in de weg zitten. Zeker nu in verschillende landen weer meer mogelijk is qua reizen. Op kortere vluchten zijn de testkosten hoger dan de prijs voor het ticket. “De kosten van de tests moeten beheersbaar blijven. Dat is van cruciaal belang als regeringen banen in het toerisme en vervoer willen redden”, aldus Walsh.

De vraag naar luchtreizen nam in maart voor de vierde maand op rij toe. In vergelijking met de situatie van voor de crisis ligt de vraag naar tickets nog altijd twee derde onder dat niveau. Een maand eerder werd een kwart van de tickets verkocht in vergelijking met twee jaar eerder.