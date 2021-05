Nestlé komt met drank op basis van erwteneiwit

De coronapandemie heeft de toename van de vraag naar plantaardige alternatieven voor melk versneld, merkt voedingsmiddelenconcern Nestlé. Producten als sojamelk en haver- en amandeldranken zijn al jaren te vinden in de supermarktschappen, maar deze lopen volgens het Zwitserse bedrijf zodanig goed dat er ook ruimte is voor weer een nieuwe variant: drank op basis van erwteneiwit.

Fabrice Favero, directeur van Nestlé Nederland, zegt dat door de virusuitbraak consumenten meer zijn gaan nadenken of wat ze eten en drinken wel gezond is. En omdat mensen minder uit eten konden gaan, zijn ze meer thuis aan het koken geslagen. Daardoor zou de vraag naar plantaardige alternatieven die gebruikt kunnen worden in de keuken toenemen. Precieze cijfers geeft Favero niet.

Voor het bedrijf achter merken als Nescafé, Maggi, KitKat en Felix-kattenvoer is de nieuwe drank ook nog op een andere manier interessant. De benodigde erwten voor WUNDA, het merk met erwteneiwit dat Nestlé deze maand introduceert, kunnen makkelijk in Europa worden verbouwd. De productie ervan, wat Nestlé in een fabriek in Spanje doet, zou milieuvriendelijker zijn dan die van alternatieven. Dat helpt weer bij inspanningen voor duurzaamheidsambities.

Favero benadrukt dat zijn bedrijf voortdurend kijkt naar mogelijke nieuwe innovaties. Maar of er in de toekomst bijvoorbeeld ook yoghurt en andere toetjes komen op basis van erwteneiwit, durft hij niet te zeggen. Voorlopig brengt Nestlé WUNDA alleen nog maar in Nederland, Portugal en Frankrijk op de markt. Voor er verdere beslissingen worden genomen, wil het bedrijf eerst weten in hoeverre consumenten in deze drie landen daadwerkelijk aan het erwteneiwit gaan.