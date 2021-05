Sterke economische data zetten Dow-Jonesindex op record

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten de handel uitgegaan. Daarbij sloot de Dow-Jonesindex op een nieuwe recordstand. Daar zag het in eerste instantie niet naar uit. Beleggers putten moed uit sterke economische data en meevallende kwartaalcijfers van verschillende grote bedrijven. Farmaceuten en enkele techbedrijven verloren nadat de VS zich achter het vrijgeven van patenten op coronavaccins hadden geschaard.

De Dow-Jonesindex maakte een eerder verlies goed en sloot uiteindelijk 0,3 procent hoger op 34.230,34 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 4.167,59 punten. Techgraadmeter Nasdaq eindigde de sessie met een verlies van 0,4 procent op 13.582,42 punten.

Farmaceut Pfizer, bekend van zijn coronavaccin, zag een eerdere winst vrijwel geheel verdampen en sloot een fractie hoger. Ook partner BioNTech (min 3,5 procent) en sectorgenoot Moderna (min 6,2 procent), een andere ontwikkelaar van een succesvol coronavaccin, kregen een tik door de ommezwaai in het Amerikaanse patentbeleid.

General Motors (GM) won 4,1 procent aan beurswaarde. Het autoconcern zette in het eerste kwartaal een hogere winst in de boeken dan een jaar eerder. Toen ondervond het bedrijf veel last van het begin van de coronapandemie. Verder hield de fabrikant van auto’s van merken als Chevrolet en Cadillac vast aan financiĆ«le verwachtingen ondanks het chiptekort in de auto-industrie.

Ook branchegenoot Stellantis (plus 7 procent) kwam met cijfers. Het moederbedrijf van onder meer Fiat, Jeep en Peugeot zei dat het een deal met Tesla om de CO2-uitstoot van beide bedrijven samen te voegen, gaat stopzetten. Dat betekent voor de producent van elektrische auto’s dat het een inkomstenbron kwijtraakt. Deals met andere autoconcerns zorgden er de afgelopen jaren voor dat Tesla (min 0,4 procent) winst maakte.

Peloton Interactive verloor bijna 15 procent aan beurswaarde. De fabrikant van dure hometrainers moest twee modellen loopbanden terugroepen na de melding van zeventig ongelukken met de apparaten. Bij een van de ongevallen is een kind overleden.

Olie werd minder waard ondanks een daling van de Amerikaanse voorraden ruwe olie, nadat bleek dat de benzinevoorraden waren opgelopen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent minder waard en kostte 66,27 dollar. Een vat Brentolie ging voor 69,55 dollar van de hand, een daling van 1 procent.