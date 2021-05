Uitvaartorganisatie DELA neemt noodlijdend Yarden toch over

Uitvaartorganisatie DELA neemt toch branchegenoot Yarden over. Vorig jaar blies DELA een overname nog af omdat er onzekerheid was over de financiële verplichting die Yarden had aan honderdduizenden polishouders. In de tussentijd werd Yarden door de rechter en klachteninstituut Kifid in het gelijk gesteld. Ook staakte de Consumentenbond de voorbereidingen voor een rechtszaak.

Yarden had al langere tijd financiële problemen en had daarom de polis van een grote groep verzekerden versoberd. Zij hadden een verzekering afgesloten waardoor de hele uitvaart geregeld zou worden, maar door gestegen kosten besloot Yarden daar een maximumbedrag van te maken.

DELA garandeert de 390.000 houders van de naturapolissen dat ze de komende tien jaar niet hoeven bij te betalen als ze gebruikmaken van het eigen uitvaartbedrijf van de organisatie. Ook komt er een pot van 1 miljoen euro voor schrijnende gevallen en worden mensen die de afgelopen jaren ten onrechte hebben bijbetaald, gecompenseerd. Dat gebeurde na overleg met de Consumentenbond waarna die organisatie zijn verzet tegen de aanpassing door Yarden staakte.

Door de overname kunnen ook de hernieuwde financiële problemen van Yarden worden opgelost. De buffers die de uitvaartorganisatie als verzekeraar moet aanhouden van De Nederlandsche Bank (DNB) waren eind vorig jaar te laag. Het bedrijf had daarvoor een herstelplan ingediend. In 2019 waren die buffers ook al eens te laag en toen besloot het de polissen aan te passen als onderdeel van de poging om die weer aan te vullen.

Volgens DELA kan de samenvoeging met Yarden snel plaatsvinden zodra de toezichthouders die goedkeuren. Op korte termijn kost het DELA wat geld, maar door de overname krijgt de coöperatie uit Eindhoven een beter landelijke dekking van crematoria en uitvaartcentra. Ook zijn er meer leden, waardoor de kosten beter verdeeld kunnen worden en ontstaan er kostenvoordelen omdat beide partijen nu deels hetzelfde werk doen.

Draagt Elkanders Lasten, zoals de volledige naam van DELA luidt, heeft ongeveer 2000 medewerkers en ruim 4 miljoen verzekerden. Jaarlijks voert het bedrijf zo’n 45.000 uitvaarten uit. Bij Yarden werken 900 mensen en 200 vrijwilligers en die vereniging heeft ongeveer 1 miljoen verzekerden. DELA zegt de personele gevolgen “zoveel mogelijk te willen beperken”.