Air France-KLM publiceert cijfers over eerste kwartaal

Luchtvaartconcern Air France-KLM publiceert later op donderdag de cijfers over het eerste kwartaal. Daaruit zal duidelijk worden in hoeverre de coronacrisis de onderneming verder in de problemen heeft gebracht.

Air France-KLM verzekerde zich eerder van 10,4 miljard euro aan noodsteun via leningen en garanties. Air France verkocht daarbovenop nog eens 3 miljard aan schuldpapieren aan de Franse staat, waarmee Parijs zijn greep op het bedrijf verstevigde. Dat ging wel ten koste van start- en landingsrechten op de luchthaven van Orly.

Nederland besloot niet verder te investeren. Daarmee verwaterde het belang van 14 procent dat twee jaar geleden werd gekocht.

KLM heeft vooralsnog geen extra steun geregeld, omdat er nog geen acute nood is. Als KLM wel extra steun regelt, moet het waarschijnlijk kostbare start- en landingstijden (slots) op Schiphol inleveren. Dat offer wil KLM alleen brengen als het echt niet anders kan.