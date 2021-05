Beyond Meat heeft last van gesloten restaurants

Producent van plantaardige vleesvervangers Beyond Meat heeft zijn omzet minder hard zien groeien dan analisten hadden verwacht. Het bedrijf verkocht weliswaar voor ruim een tiende meer, maar had wel last van het feit dat restaurants, stadions en universiteitscampussen nog altijd dicht of slechts beperkt geopend zijn. Beyond Meat verdient normaal gesproken veel geld door verkopen op dat soort locaties.

Waar concurrenten van Beyond Meat volop profiteerden van de toegenomen verkopen in supermarkten tijdens de coronacrisis, ging dat voor het bedrijf uit Los Angeles minder op. Beyond Meat verkoopt zijn vleesvervangers wel in supermarkten en heeft ook meer producten geïntroduceerd in het supermarktschap, maar leunt sterker dan de rest van de branche op horeca- en cateringklanten.

De omzet kwam uit op 108,2 miljoen dollar. Die stijging kwam onder meer door het feit dat Beyond Meat meer vleesvervangers verkocht. Daar stond echter tegenover dat dit gemiddeld voor lagere prijzen gebeurde omdat de onderneming kortingsacties had en meer voordeelverpakkingen verkocht. Met die prijsverlaging wil Beyond Meat beter kunnen concurreren met echt vlees. Ook reageerde het op lagere prijzen van rivaal Impossible Foods. Beyond Meat leed een nettoverlies van 27,3 miljoen dollar.

Voor de komende tijd wil Beyond Meat een nieuwe burger op de markt brengen en in meer Europese winkels verkocht worden. Ook gaat het bedrijf een eigen fabriek in China openen.