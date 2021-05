Coronacrisis stuwt groei webwinkel Zalando

Webwinkel Zalando is een van de bedrijven die overduidelijk profiteert van de coronacrisis en de populariteit van onlinewinkelen. De van oorsprong Duitse onlinekledingwinkel stelde zijn verwachtingen voor dit jaar naar boven toe bij na een sterk eerste kwartaal. Daarin zag Zalando de opbrengsten van zijn verkochte spullen, de bruto handelsopbrengsten, met bijna 56 procent groeien tot 3,2 miljard euro.

Financieel directeur David Schröder benadrukt in een toelichting dat Zalando de sterkste groei ooit realiseerde sinds de beursgang in 2014. Voor het hele jaar rekent Zalando, dat eerder al voorlopige resultaten naar buiten bracht, nu op 31 tot 36 procent groei. Dat moet resulteren in een brutowinst van 400 miljoen tot 475 miljoen euro.

Om de groei in goede banen te leiden zal Zalando ook zijn netwerk aan distributiecentra in Europa gaan uitbreiden. Tegen 2023 moeten er vijf bij zijn gekomen bovenop de huidige tien distributiecentra die Zalando bezit. Daarvan moet er een komen in Bleiswijk. Zalando wil op termijn meer dan 10 procent van de totale modemarkt in Europa, nu goed voor zo’n 450 miljard euro, in handen hebben.