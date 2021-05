Goede WW-cijfers zetten Dow Jones weer op record op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst gesloten nadat banken en industriële bedrijven waren gestegen als gevolg van gunstige cijfers over het aantal WW-aanvragen in de Verenigde Staten. De Dow-Jonesindex kwam daardoor opnieuw tot een recordstand. Vaccinproducenten hadden een zware dag. Door discussies over het opheffen van de patentbescherming voor coronavaccins werden onder meer Pfizer en Moderna lager gezet.

De Dow-Jonesindex scherpte zijn record van woensdag verder aan tot 34.548,53 punten, een toename van 0,9 procent. De brede S&P 500 won 0,7 procent tot 4195,08 punten en naderde de hoogste stand ooit van vorige week. Techgraadmeter Nasdaq dikte 0,4 procent aan tot 13.632,84 punten. Het aantal nieuwe WW-aanvragen kwam vorige week uit op 498.000 van 590.000 een week eerder. Het aantal aanvragen kwam daarmee uit op het laagste niveau in ruim een jaar.

Industrie-aandelen zoals tractorfabrikant Deere en maker van motoren voor industriële toepassingen Cummins stegen tot bijna 3 procent. Financiële waarden, zoals de banken Wells Fargo, Goldman Sachs en Citigroup kregen er tot 2,3 procent bij. Costco steeg met 2,8 procent. De winkelketen zag zijn omzet in april fors stijgen ten opzichte van een jaar eerder.

Farmaceut Moderna verloor 1,4 procent. De onderneming rekent voor dit jaar op hogere opbrengsten met zijn coronavaccin, vooral door de problemen waar andere producten van coronavaccins mee kampen. Investeerders werd evenwel schrik aangejaagd door de discussie over het vrijgeven van patenten waar steeds meer landen heil in zien. Het afwijzen van het plan door Duitsland bracht evenwel wat steun en zorgde dat de ergste verliezen weer goedgemaakt werden. Ook Pfizer (min 1,9 procent) en BioNTech (min 1,6 procent) werden lager gezet.

Betalingsbedrijf PayPal kwam met beter dan verwachte resultaten in het eerste kwartaal en won 1,9 procent. Door de coronacrisis is er steeds meer vraag naar online-betaaloplossingen. ViacomCBS profiteerde van hogere advertentie-inkomsten maar daalde 2,4 procent.

Technologiebedrijf Uber kelderde haast 9 procent na cijfers. De onderneming die onder meer met een taxidienst actief is beloofde zijn chauffeurs meer te betalen om maar meer auto’s op de weg te krijgen nu de economie aan het herstellen is. Ook kost het anders behandelen van de Britse chauffeurs eenmalig 600 miljoen dollar.

De euro was 1,2060 dollar waard, tegenover 1,2054 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent in prijs tot 64,87 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper op 68,24 dollar per vat.