ING voert winst flink op in eerste kwartaal

ING heeft zijn winst afgelopen kwartaal flink opgevoerd. Het financiële concern merkte in met name Duitsland en België een duidelijk toename van de vraag naar beleggingsproducten, nu de spaarrentes heel erg laag zijn en geld op de spaarrekening dus vrijwel niets meer oplevert. Volgens topman Steven van Rijswijk lukte het ING ook goed om de financiële hulp vanuit het economisch steunprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) om te zetten in leningen voor klanten.

De nettowinst steeg met 50 procent tot circa 1 miljard euro. Daarmee presteerde de bank beter dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Vooral in Azië en de Verenigde Staten was meer vraag naar kredieten. In Europa waren het met name op export gerichte bedrijven die bij de bank voor extra financiering aanklopten. Het steunprogramma van de ECB was handig hiervoor, omdat banken daardoor goedkoper aan geld kunnen komen. De rentemarge van de lening valt dan dus wat gunstiger uit.

Er was alom al gerekend op een toename van het resultaat. In het eerste kwartaal van vorig jaar, waarmee wordt vergeleken, werd duidelijk dat de virusuitbraak en beperkende maatregelen grote economische schade zouden veroorzaken. Net als andere grote banken zag ING zich toen genoodzaakt veel geld opzij te zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald, waardoor de winst destijds hard daalde.

Ondanks de lage spaarrentes dikte ook de hoeveelheid spaargeld bij ING flink aan. Dat komt omdat mensen door alle coronabeperkingen minder geld uitgeven en dus meer oppotten. Van Rijswijk verwacht dat het bestedingspatroon weer verandert naarmate de coronamaatregelen worden versoepeld. Zo merkte ING afgelopen week al dat er weer meer wordt gespendeerd in winkels en horecazaken. Sinds vorige week mogen mensen weer zonder afspraak shoppen en zijn de terrassen weer beperkt toegankelijk.

De spaarrente is al lang erg laag. Maar of kleine spaarders, met minder dan een ton op hun rekening, binnenkort ook te maken zullen krijgen met een negatieve rente, kan Van Rijswijk niet zeggen. Hij benadrukt dat de Nederlandse overheid het onwenselijk vindt als kleine spaarders rente moeten gaan betalen over hun spaargeld. Het zou ook belangrijk zijn dat ze een buffer aan spaargeld aanhouden. Volgens Van Rijswijk valt er echter over te praten hoe hoog die buffer van mensen dan zou moeten zijn. Het niveau van de buffer die wordt aangeraden door budgetvoorlichtingsinstituut Nibud ligt volgens hem bijvoorbeeld veel lager dan 100.000 euro.

ING is de laatste tijd veel bezig met reorganiseren. In maart werd bekend dat meer dan de helft van de Nederlandse bankkantoren wordt gesloten. Daardoor gaan er 440 banen verloren. Die ingreep kwam bovenop maatregelen die in november al werden aangekondigd. Toen gaf de bank aan dat er ongeveer duizend banen werden geschrapt bij de zakenbank en de activiteiten voor consumenten in het buitenland. Hoeveel banen daardoor in Nederland verdwijnen, is volgens Van Rijswijk nog niet duidelijk.