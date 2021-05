Nintendo overtreft verwachtingen, maar waakt voor chiptekorten

De Japanse fabrikant van spelcomputers en games Nintendo heeft het afgelopen kwartaal veel beter gepresteerd dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden. Nintendo profiteerde vooral van de populariteit van spellen als Monster Hunt Rise en de verkoop van Switch-consoles. Maar de onderneming waarschuwde voor de chiptekorten die de productie van de spelcomputers kan verstoren.

Door de aanhoudende coronacrisis bleef de vraag naar games en computers van Nintendo sterk. Mensen zijn aan huis gekluisterd en zoeken naar vertier. In het kwartaal tot en met maart rapporteerde het bedrijf een bedrijfsresultaat van bijna 120 miljard yen (909 miljoen euro). Daarmee werd de gemiddelde prognose van 68,3 miljard yen ruimschoots overtroffen.

Voor het hele jaar rekent Nintendo erop 25,5 miljoen consoles te verkopen. Dat volgt op de verkoop van 28,8 miljoen verkochte Switch-apparaten vorig jaar.

De afgelopen maanden kwam Nintendo niet met heel veel updates uit de eigen productlijn. Het bedrijf is naar verluidt van plan in de tweede helft van het jaar een groot aantal nieuwe games uit te brengen. Daarnaast wil het waarschijnlijk met een verbeterde versie van de verouderde Switch komen. De originele console is nu meer dan vier jaar oud en kreeg eind 2019 gezelschap van een goedkopere Switch Lite-variant.