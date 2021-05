Prijs van ijzererts naar record door grote vraag uit China

De prijs van ijzererts is op de grondstoffenmarkt opgelopen tot een recordhoogte. Vooral in de weer op stoom komende Chinese economie is er namelijk veel vraag naar ijzer en staal. Tegelijkertijd heeft de mijnbouwsector moeite om al het erts te leveren, wat de prijzen verder opdrijft.

De zogeheten spotprijs voor ijzererts lag donderdag in de loop van de dag voor het eerst in de geschiedenis boven de 200 dollar per ton. Dat gebeurde nadat de Chinese regering de strategisch-economische dialoog met Australiƫ, een groot mijnbouwland, voor onbepaalde tijd opschortte. Dat betekent een volgende verslechtering in de toch al gespannen verhouding tussen de landen.

Hoewel het grotendeels een symbolische zet betrof van Peking, zijn de banden de afgelopen jaren al verslechterd en heeft China voor bepaalde Australische producten, waaronder wijn, al forse importheffingen ingevoerd. Tot nu toe zijn er geen extra tarieven ingevoerd voor ijzererts. Maar op de markt wordt waarschijnlijk gevreesd dat dit op een gegeven moment wel kan gebeuren.

De Chinese staalfabrieken draaien daarnaast juist op volle toeren ondanks dat China eigenlijk productiebeperkingen heeft doorgevoerd in de staalindustrie. Die zijn bedoeld om de uitstoot van CO2 te verminderen en het aanbod aan staal op de markt binnen de perken te houden. De maatregelen lijken niet echt te werken, geeft een analist van RBC Capital Markets aan.