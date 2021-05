‘Renteverschillen tussen hypotheken steeds kleiner’

De hypotheekrentes voor verschillende rentevaste periodes kruipen steeds dichter naar elkaar toe, merkt hypotheekbemiddelaar De Hypotheker. De rentestanden lijken zich nu iets te stabiliseren met enkele minimale verhogingen. In maart en april gingen de hypotheekrentes in zijn algemeenheid nog wel verder omlaag.

De rente voor 30 jaar vast met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) ging het hardst omlaag en bedraagt nu 1,62 procent, meldt De Hypotheker. Als mensen kiezen voor een rentevaste periode van 20 jaar met NHG zijn ze slechts zo’n kwart procentpunt minder kwijt: 1,36 procent. Bij een rentevaste periode van 10 jaar met NHG is de rente nog slechts 1,03 procent.

Hoewel De Hypotheker een stabilisering ziet optreden, is er voorlopig nog geen sprake van stijgende rentes. Weliswaar kunnen de toenemende leningen van overheden zorgen voor stijgende rentes op dat vlak en loopt ook de inflatie op, maar dat laatste lijkt vooral door tijdelijke effecten gedreven. Daartegenover staat dat de Europese Centrale Bank (ECB) voorlopig nog veel geld in de economie pompt en dat de concurrentie op de hypotheekmarkt groot is, wat weer een drukkend effect op de rente heeft.