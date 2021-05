Staalbedrijven zetten Nikkei flink hoger door hoop op herstel

De aandelenbeurs in Tokio ging donderdag flink vooruit op de eerste handelsdag na de lange vakantieperiode in Japan. Vooral de staalbedrijven en andere producenten van ruwe materialen lieten stevige winsten zien door de hoop dat deze bedrijven sterk zullen profiteren van het economische herstel van de coronacrisis.

De andere belangrijke aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien ondanks het nieuwe slotrecord van de Dow-Jonesindex op Wall Street. Beleggers namen weinig risico in afwachting van het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat vrijdag wordt vrijgegeven.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 1,8 procent hoger op 29.331,37 punten. De staalproducenten Nippon Steel en JFE Holdings behoorden tot de sterkste stijgers met winsten tot ruim 8 procent. Technologiebedrijven stonden onder druk in navolging van de koersverliezen onder Amerikaanse branchegenoten.

Nissan dikte 3 procent aan. De Japanse autoproducent verkocht zijn belang van ongeveer 1,5 procent in de Duitse branchegenoot Daimler, eigenaar van Mercedes. Nissan wil de opbrengst gebruiken voor de verdere ontwikkeling van elektrische auto’s.

In Shanghai, waar beleggers ook terugkeerden na een lange vakantieperiode, noteerde de beursgraadmeter tussentijds 0,1 procent in de min. De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,5 procent. De Chinese vaccinmaker Sinopharm kelderde ruim 7 procent in Hongkong na berichten dat de Verenigde Staten zich achter het voorstel scharen om patenten op coronavaccins vrij te geven.

De All Ordinaries in Sydney verloor 0,5 procent. Peking liet weten de economische dialoog met de Australische overheid te staken. Australiƫ en China zijn in een handelsconflict verwikkeld sinds Canberra vorig jaar de internationale gemeenschap opriep om onderzoek te doen naar de herkomst van het coronavirus.