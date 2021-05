UWV: rustige eerste dag voor aanvragen nieuw NOW-pakket

Het UWV heeft op de eerste dag dat werkgevers voor de vijfde periode loonsubsidies kunnen aanvragen 3400 verzoeken binnengekregen. Dat is beduidend minder dan bij de opening van het vierde loket voor de zogeheten Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in februari. Toen kwamen op de eerste dag ongeveer 12.000 aanvragen binnen.

Ondernemers kunnen sinds donderdag een tegemoetkoming aanvragen voor de maanden april tot en met juni dit jaar. Ze hebben daar tot en met 30 juni de tijd voor.

De voorwaarden in deze vijfde periode NOW zijn dezelfde als bij het voorgaande pakket. Om in aanmerking te komen moeten werkgevers minimaal 20 procent omzetverlies kunnen aantonen over een periode van drie maanden. De overheid vergoedt maximaal 85 procent van de loonkosten. Dit gebeurt bij ondernemingen waar door de coronacrisis alle inkomsten zijn weggevallen.

De regeling voor loonsteun werd in het voorjaar van 2020 opgetuigd om een grote ontslag- en faillissementsgolf als gevolg van de coronapandemie te voorkomen. Dat daar veel behoefte aan was, werd al op de eerste dag van de zogenoemde NOW 1.0 duidelijk, toen er meteen tienduizenden verzoeken binnenkwamen.