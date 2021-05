Wisselend begin op Wall Street ondanks goede WW-cijfers

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag wisselend aan de nieuwe handelsdag begonnen. De graadmeters op Wall Street kregen wat steun van bemoedigende economische data over het aantal nieuwe WW-aanvragen. Autofabrikant Tesla was een opvallende winnaar na berichten dat voor alle in het lopende kwartaal te maken auto’s al een koper is gevonden. Tesla won daarop 1,1 procent aan beurswaarde.

De Dow-Jonesindex scherpte zijn record van woensdag verder aan. De graadmeter steeg 0,3 procent tot 34.323 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 4172 punten en naderde daarmee ook zijn hoogste stand ooit. Techgraadmeter Nasdaq leverde in de vroege handel 0,1 procent in tot 13.571 punten. Het aantal nieuwe WW-aanvragen kwam vorige week uit op 498.000 van 590.000 een week eerder. Het aantal aanvragen kwam daarmee uit op het laagste niveau in ruim een jaar.

Farmaceut Moderna verloor haast 11 procent. De onderneming rekent voor dit jaar op hogere opbrengsten met zijn coronavaccin, vooral door de problemen waar andere producten van coronavaccins mee kampen. Investeerders werd evenwel schrik aangejaagd door de discussie over het vrijgeven van patenten waar steeds meer landen heil in zien.

Betalingsbedrijf PayPal kwam met beter dan verwachte resultaten in het eerste kwartaal en won 3 procent. Door de coronacrisis is er steeds meer vraag naar online-betaaloplossingen. Ook ViacomCBS kwam met beter dan verwachte cijfers en steeg 0,9 procent. De resultaten van het mediabedrijf werden onder meer vooruit geholpen door hogere advertentie-inkomsten.

Cruisemaatschappij Norwegian Cruise Line speelde 0,9 procent aan beurswaarde kwijt na cijfers. Het verlies van de onderneming viel lager uit dan voorzien, maar qua omzet stelde het bedrijf wel teleur. Ook het weer opstarten van de cruise-activiteiten kampt met tegenvallers. Zo heeft het bedrijf moeite om de benodigde goedkeuringen van autoriteiten te krijgen, terwijl het ook meer tijd kost om de schepen weer vaarklaar te maken.

Spelletjesmaker Zynga (plus 2,6 procent), bekend van onder meer FarmVille en CityVille, kwam ook met cijfers. De onderneming verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar geholpen door de sterke vraag naar zijn spellen. Technologiebedrijf Uber zakte 4,2 procent na cijfers. De onderneming die onder meer met een taxidienst actief is beloofde zijn chauffeurs meer te betalen om maar meer auto’s op de weg te krijgen nu de economie aan het herstellen is.

De euro was 1,2065 dollar waard, tegenover 1,2002 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent in prijs tot 65,25 dollar. Brentolie werd eveneens 0,6 procent goedkoper op 68,54 dollar per vat.