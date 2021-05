AEX licht hoger in afwachting banenrapport VS

De Amsterdamse beurs ging vrijdag licht vooruit in afwachting van het banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Het banencijfer is van belang omdat het herstel van de arbeidsmarkt een belangrijke rol speelt in het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Ook de andere Europese markten stonden in het groen. De Duitse beurs was een positieve uitschieter dankzij sterke resultaten van Adidas en Siemens.

De AEX-index op Beursplein 5 boekte rond het middaguur een winst van 0,3 procent op 714,61 punten. De MidKap klom ook 0,3 procent, tot 1052,29 punten. De DAX in Frankfurt steeg 1 procent. Londen won 0,5 procent en Parijs bleef vrijwel vlak.

Staalproducent ArcelorMittal ging aan kop bij de hoofdbedrijven op het Damrak met een winst van 2,9 procent. Speciaalchemiebedrijf DSM sloot de rij met een verlies van 1,2 procent. In de MidKap klom Galapagos 1,8 procent na een update van de strategie. De biotechnoloog gaat zich vooral richten op ontstekingsziekten, fibrose en nieraandoeningen en heeft onderzoeken naar medicijnen voor stofwisselingsziekten en osteoartritis stopgezet. Vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties won 1,4 procent dankzij meevallende resultaten. Roestvrijstaalmaker Aperam, die ook met cijfers kwam, klom 0,7 procent.

In Frankfurt werd Adidas dik 8 procent meer waard. De fabrikant van sportartikelen en kleding herstelt sterk van de coronacrisis en zag de resultaten in al zijn markten aantrekken. Ook had Adidas weinig last van de boycotacties in China tegen westerse kledingmerken vanwege kritiek op de mensenrechtenschendingen in de regio Xinjiang. Ondanks die acties zag het bedrijf de verkopen in China meer dan verdubbelen. Siemens steeg 3 procent. Het Duitse technologie- en industrieconcern verhoogde opnieuw zijn verwachtingen voor de winst en omzet.

BioNTech won bijna 4 procent. Het Duitse biotechnologiebedrijf kelderde donderdag nog ruim 10 procent door het plan om patenten op coronavaccins vrij te geven. De Verenigde Staten steunen het voorstel, maar de Duitse bondskanselier Angela Merkel is tegen. BioNTech heeft samen met farmaceut Pfizer een vaccin tegen het longvirus ontwikkeld. In Parijs daalde Kl├ępierre 0,5 procent. De Franse eigenaar van onder meer winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht en Alexandrium in Rotterdam is wat somberder geworden over de inkomsten dit jaar, maar keert wel meer dividend uit.

De euro stond op 1,2075 dollar, tegen 1,2054 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent in prijs tot 64,54 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 67,98 dollar per vat.