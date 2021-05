Amsterdamse beurs sluit week af met winstdag

De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met winst de dag uitgegaan. Daarmee werden de minnen van een dag eerder weer goedgemaakt. Beleggers lieten zich niet afschrikken door het tegenvallende banencijfer uit de Verenigde Staten, want in de laatste uren van de handelsdag ging de beurs nog flink vooruit. Ook elders in Europa stonden de beursgraadmeters in het groen, waarbij de Duitse beurs het beste presteerde dankzij sterke resultaten van Adidas en Siemens.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot met een winst van 0,8 procent op 718,41 punten. De MidKap klom 0,7 procent, tot 1056,90 punten. De DAX in Frankfurt steeg 1,4 procent. Londen en Parijs wonnen tot 0,8 procent.

Chipbedrijven ASMI, ASML en Besi, donderdag nog bij de grootste verliezers, stonden nu in de kopgroep van de AEX. ASMI kreeg er 4,7 procent bij en ASML dikte 2,7 procent. Besi steeg 2,5 procent. Achter de drie chipfondsen was ArcelorMittal ook een grote stijger met een plus van 2,3 procent.

Biotechbedrijf Galapagos won 1 procent bij de middelgrote bedrijven na cijfers. De Belgisch-Nederlandse onderneming gaat zich vooral richten op ontstekingsziekten, fibrose en nieraandoeningen en heeft onderzoeken naar medicijnen voor stofwisselingsziekten en osteoartritis stopgezet. Daarnaast wil het bedrijf in de komende twaalf maanden een grote overname doen. Vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties won 1,8 procent dankzij meevallende resultaten. Luchtvaartconcern Air France-KLM was hier de grootste stijger en dikte 4,1 procent aan.

In Frankfurt werd Adidas 8,6 procent meer waard. De fabrikant van sportartikelen en kleding herstelt sterk van de coronacrisis en zag de resultaten in al zijn markten aantrekken. Ook had Adidas weinig last van de boycotacties in China tegen westerse kledingmerken vanwege kritiek op de mensenrechtenschendingen in de regio Xinjiang. Ondanks die acties zag het bedrijf de verkopen in China meer dan verdubbelen. Siemens steeg 2,7 procent. Het Duitse technologie- en industrieconcern verhoogde opnieuw zijn verwachtingen voor de winst en omzet.

BioNTech won bijna 6 procent. Het biotechbedrijf diende een aanvraag in om zijn coronavaccin in de VS goed te laten keuren vanaf 16 jaar. Het Duitse biotechnologiebedrijf kelderde donderdag nog ruim 10 procent door het plan om patenten op coronavaccins vrij te geven. De Verenigde Staten steunen het voorstel, maar de Duitse bondskanselier Angela Merkel is tegen.

De euro stond op 1,2164 dollar, tegen 1,2054 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent in prijs tot 64,87 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent duurder op 68,29 dollar per vat.