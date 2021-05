Bloemen fors duurder in aanloop naar Moederdag

De prijzen voor bloemen zijn in aanloop naar Moederdag fors duurder. Veilingbedrijf Royal FloraHolland zegt dat de gemiddelde prijs voor snijbloemen in de twee weken voor Moederdag ruim een kwart hoger lag dan een jaar eerder. Met name gerbera’s en chrysanten worden volgens de veiling voor een “aanmerkelijk hogere” prijs verhandeld.

Naast hogere prijzen ligt ook de aanvoer van bloemen en planten een stuk hoger dan een jaar eerder. De prijzen stegen in doorsnee met 18 procent. Het veilingbedrijf merkt op dat 2020 weliswaar werd getekend door corona, waarbij telers in het voorjaar zelfs werden opgeroepen minder aan te voeren. Maar in de aanloop naar Moederdag was er al weer sprake van herstel.

Verder merkt FloraHolland op dat de aanvoer van tuinplanten tot nu toe wat minder is dan een jaar eerder. Maar dat heeft goeddeels met het weer te maken.

FloraHolland sloot vorig jaar af met een verlies van 5,8 miljoen euro. Dat had alles te maken met de impact van de coronacrisis en de mindere vraag. Ook werd in die periode minder geld verdiend met het leveren van diensten. Het verlies viel volgens het bedrijf evenwel lager uit dan waar in eerste instantie op werd gerekend, door een sterker dan verwacht herstel.

FloraHolland sprak eerder de prognose uit dat de crisis ook dit jaar impact zal hebben op de resultaten. De “voorzichtige verwachting” voor 2021 was dat het veilingbedrijf break-even kan draaien.