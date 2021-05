Brussel wil duidelijkheid over VS-steun vrijgeven coronapatenten

De Europese Commissie wil meer duidelijkheid over de onverwachte steun van de Amerikaanse regering aan het vrijgeven van patenten op coronavaccins, om zo het aanbod wereldwijd omhoog te helpen. Volgens betrokkenen is Brussel hier huiverig voor en kan het opschorten van deze patenten ook gevolgen hebben voor auteursrechten en ander beschermd intellectueel eigendom.

Ook zitten de EU-landen niet op één lijn over het vrijgeven van de Covid-19-patenten. Frankrijk is bijvoorbeeld voor, maar Duitsland is tegen. De commissie heeft een mandaat van de 27 landen nodig als de kwestie tot onderhandelingen in de Wereldhandelsorganisatie WTO zou leiden. Unanieme toestemming is daarvoor niet nodig, maar zou wel een beter signaal afgeven, zeggen ingewijden.

Tijdens een WTO-vergadering deze week in Genève zei de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger verrassend een ‘waiver-besluit’ te steunen omdat “de bijzondere omstandigheden van de Covid-19-pandemie vragen om bijzondere maatregelen”. Tot nu toe wilden de VS, net als de EU, Japan en het Verenigd Koninkrijk, niets weten van het loslaten van deze patenten zoals Zuid-Afrika en India hebben voorgesteld. Brussel wil weten wat de VS precies bedoelen met de verklaring.

Het dagelijks EU-bestuur liet in een reactie meteen weten dat de kwestie bespreekbaar is, maar de experts zijn terughoudend. Zij zeggen dat een patent vrijgeven niet de enige oplossing is om de wereldbevolking zo snel mogelijk tegen Covid-19 te beschermen. Bovendien kunnen WTO-onderhandelingen maanden duren. De huidige internationale afspraken over onder meer octrooien, merken- en auteursrechten kwamen in 1994 na acht jaar moeizaam onderhandelen tot stand.