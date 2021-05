Geheime informatie grote bedrijven belandt steeds vaker op straat

Gevoelige gegevens van grote bedrijven lekken steeds vaker uit. Het komt meer voor dat werknemers per ongeluk bedrijfsinformatie laten slingeren, bijvoorbeeld door een USB-stick te laten liggen in de trein. Bovendien weten criminelen zoals hackers vaker de hand te leggen op zulke gegevens. Dat meldt het statistiekbureau CBS, dat cijfers uit 2019 heeft vergeleken met die van drie jaar eerder.

De onderzoekers hebben gekeken naar bedrijven met meer dan 250 werknemers. Daarvan had 25 procent in 2019 een incident waarbij gegevens zijn gelekt vanwege een fout van eigen personeel. In 2016 ging het nog om 17 procent.

Ook nam het aandeel van de grote bedrijven toe dat informatie in de handen van criminelen zag verdwijnen, van 6 naar 8 procent. Het gaat hier bijvoorbeeld om een hack van de ICT-systemen door cybercriminelen. Wel komt het minder voor dat gegevens worden vernietigd of systemen uitvallen na een aanval van buitenaf.

Kleine bedrijven hebben veel minder te maken met datalekken en zagen die de afgelopen jaren ook niet toenemen. Zulke incidenten komen relatief veel voor in de zorg en de ICT-sector.