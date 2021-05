Google komt ook met labels voor apps over verzamelen data

Google volgt Apple en gaat privacylabels verplicht stellen voor apps voor zijn mobiele besturingssysteem Android. Om in de Google Play Store opgenomen te worden, moeten apps in de loop van dit jaar duidelijk maken over welke gegevens op de mobiele telefoon of tablet ze willen beschikken en waarom. Ook moeten softwaremakers aangeven wat voor gegevens ze verzamelen.

Apple voerde de privacylabels eind vorig jaar al in. Een groep van 27 internationale consumententoezichthouders, waaronder de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt hadden er bij Google op aangedrongen om de labels ook in te voeren. Zij menen dat consumenten door de labels het gebruik van hun gegevens mee kunnen wegen bij hun keuze voor bepaalde apps. Ook zouden softwaremakers gaan concurreren op “gunstige privacyvoorwaarden”.