‘Stakende werknemers mogen geen waarschuwing krijgen van baas’

Een bedrijf dat officiële waarschuwingen uitdeelde aan zijn personeel omdat de werknemers staakten moet die waarschuwingen uit het personeelsdossier halen. Ook mag de onderneming geen loon inhouden omdat medewerkers de afgelopen tijd gestaakt hebben, heeft de kortgedingrechter in Lelystad bepaald.

Het gaat om een fabrikant van vuilniswagens uit Emmeloord, de precieze naam van de onderneming is niet naar buiten gebracht. Net als bij veel bedrijven in de metaalsector werden hier afgelopen tijd vakbondsacties aangekondigd. Het bedrijf gaf medewerkers vervolgens te kennen dat staken zou leiden tot een officiële waarschuwing en een deel van het loon zou niet uitbetaald worden. Daarop besloot vakbond FNV de acties bij het bedrijf op te schorten en stapte naar de rechter.

Normaal worden bij een staking de niet-gewerkte uren niet door de werkgever betaald. Alleen is hier sprake van een bijzondere situatie, vindt de rechter. Dat komt omdat het bedrijf er zelf voor koos om een zogeheten urenbank in te zetten. Die had het bedrijf vorig jaar ingevoerd om de werktijd van medewerkers wegens de coronacrisis tijdelijk in te korten. Personeel moest die uren dan later weer inhalen en loon zou worden doorbetaald.

Bij de staking dacht het bedrijf uren uit de urenbank zodanig te verrekenen, dat werknemers daarvan volgens de rechter financieel nadeel zouden ondervinden. Daarmee ging de onderneming haar boekje te buiten, komt naar voren uit het vonnis.