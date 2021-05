BioNTech wil armere landen coronavaccins verkopen tegen kostprijs

De Duitse farmaceut BioNTech wil coronavaccins tegen kostprijs kunnen verkopen aan armere landen. Maar dat lukt volgens de fabrikant van één van de coronavaccins alleen als overheden, producenten en internationale en nationale organisaties samenwerken om de bevoorrading van armere landen vanuit de bestaande productielocaties te ondersteunen. Ook moeten er nieuwe productielocaties bijkomen, vindt BioNTech.

Het vrijgeven van patenten op coronavaccins, waar nu over wordt gesproken om de virusuitbraak sneller in te kunnen dammen, is volgens BioNTech geen goed idee. De patenten zorgen niet voor belemmeringen in de aanvoer van vaccins, zegt een woordvoerster. Juist het opvoeren van de productiecapaciteit kan de pandemie sneller stoppen. Daarnaast is het maken van de vaccins een complex proces en loopt de kwaliteit van een vaccin gevaar als de basisvoorwaarden voor productie er niet zijn. Volgens de woordvoerder klopte berichtgeving dat BioNTech tijdelijk het patent op het coronavaccin vrij zou geven niet.

Afgelopen week schaarden de Verenigde Staten zich achter een plan van India en Zuid-Afrika om patenten voor coronavaccins vrij te geven. Ontwikkelingslanden betogen binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) al langer dat de kennis achter de vaccins niet beschermd zou moeten worden, zodat ook minder rijke landen snel grote delen van de bevolking kunnen vaccineren tegen Covid-19.

Veel farmaceuten zien niks in het voorstel. Als ze door het bekendmaken van beschermde kennis minder verdienen aan hun vaccins, vrezen ze ook minder geld over te houden om te kunnen innoveren. Daarnaast denken ze dat de maatregel niet effectief is. Slechts weinig landen zouden de capaciteit hebben om ook daadwerkelijk meer vaccins te produceren als ze daar toestemming voor krijgen, zo klinkt het vanuit de sector.

Het dagelijks bestuur van de Europese Unie zei vrijdag dat het loslaten van patenten bespreekbaar is, maar enkele invloedrijke lidstaten zoals Duitsland en Frankrijk zijn tegen het plan of hebben twijfels. Daardoor zit de EU intern nog niet op één lijn. Voorzitter Ursula von der Leyen zei zaterdag bij de EU-top in het Portugese Porto dat het vrijgeven van patenten op korte en middellange termijn de tekorten met coronavaccins niet zal oplossen. Von der Leyen roept landen die vaccins produceren, zoals de Verenigde Staten, daarom op om hun voorraden te exporteren naar landen waar een tekort is.