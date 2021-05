Handel tussen EU en India heeft last van coronacrisis

De handel tussen de Europese Unie en India had in 2020 last van de coronacrisis. Het handelstekort, het verschil tussen de invoer en de uitvoer van goederen, kwam uit op 900 miljoen euro. Dat meldt Europees statistiekbureau Eurostat.

India, dat momenteel hard wordt geraakt door corona, kwam de virusuitbraak vorig jaar redelijk goed door. De situatie in Europa was nijpender, met duidelijke gevolgen voor de handel tussen het blok en het land.

Volgens Eurostat importeerde de EU iets meer uit India dan het naar India exporteerde. De invoer uit India was het afgelopen jaar goed voor 33 miljard euro, 17 procent minder dan een jaar eerder. De export van Europese goederen naar India was goed voor ruim 32 miljard euro, een daling van 16 procent ten opzichte van 2019.

Met name machines en voertuigen, chemicaliën en andere goederen werden vorig jaar uit Europa naar India geëxporteerd. Duitsland, Italië, Nederland, Frankrijk en België waren de belangrijkste landen die goederen uit India importeerden.

India was het afgelopen jaar de op tien na grootste handelspartner van de EU. Zaterdag spreken voor het eerst sinds 2013 alle leiders van de EU-landen met de Indiase premier Narendra Modi over de handelsbetrekkingen tussen het blok en India. Dat doen ze op een EU-top in het Portugese Porto. Voorheen waren de gesprekken alleen tussen de Indiase premier en de voorzitter van de Europese Commissie. De gesprekken waren destijds stil komen te liggen vanwege onenigheid over handelstarieven, de beveiliging van data en het recht van Indiërs om te mogen werken in de EU.