BioNTech gaat met Chinees bedrijf coronavaccins maken

Het Duitse biotechnologiebedrijf BioNTech heeft een samenwerking gesloten met het Chinese Shanghai Fosun Pharmaceutical Group. Dat bedrijf gaat in China jaarlijks tot 1 miljard doses van het door BioNTech ontwikkelde coronavaccin produceren. Tot nu toe was Fosun alleen distributiepartner van BioNTech.

Beide partijen steken 100 miljoen dollar in de samenwerking. Shanghai Fosun doet dat in de vorm van geld en een fabriek voor de productie. BioNTech brengt productietechnologie en een licentie voor het maken van zijn vaccin in.

BioNTech en partner Pfizer voorzien voor dit jaar een productie van tot 3 miljard doses van het coronavaccin. Volgend jaar zouden dat er nog iets meer kunnen zijn. De twee bedrijven werken samen aan het vaccin voor de hele wereld behalve in China, Hongkong en Macau. In die gebieden is Fosun de partner van BioNTech

Het is niet direct duidelijk wanneer de productie in China van start gaat. Ook is niet zeker of de 1 miljard doses per jaar al in de schattingen van BioNTech zijn verwerkt.