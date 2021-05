‘ECB moet tijdelijk hogere inflatie accepteren’

De Europese Centrale Bank (ECB) moet zijn rentebeleid aanpassen, vindt de gouverneur van de Finse centrale bank Olli Rehn. De ECB zou het net als de Amerikaanse Federal Reserve moeten accepteren dat de inflatie tijdelijk boven de 2 procent komt te liggen zonder dat dit gelijk tot een verhoging van de rente hoeft te leiden. Dat zegt Rehn tegen zakenkrant Financial Times.

De voormalige eurocommissaris is als hoofd van de Finse centrale bank een van de beleidsbepalers van de ECB. Volgens hem is de wereld veranderd en is er minder looninflatie. Dat zou betekenen dat “de economie lage werkloosheid aan kan zonder dat de inflatie sterk stijgt.” Na jaren van lage inflatie is een beperkte periode van hogere inflatie ook geen ramp, meent hij.

De ECB mikt nu officieel nog op een inflatie van net geen 2 procent voor het de rente verhoogt. De Fed hanteert als doel een inflatie van 2 procent op de langere termijn. Dat doel laat meer ruimte voor tijdelijk hogere inflatie voordat de centrale bank in actie komt. Net als de Fed zou de ECB zich daarom ook moeten richten op maximale werkgelegenheid.

Rehn neemt met zijn voorstel een voorschot op een evaluatie van het eigen beleid dat de ECB momenteel uitvoert. De uitkomst van die evaluatie wordt in de komende maanden verwacht met een beleidsverandering in de herfst.