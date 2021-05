‘Hackers stalen gegevens van Amerikaans oliepijplijnenbedrijf’

Hackers die er met een aanval voor hebben gezorgd dat de grootste uitbater van oliepijpleidingen in de Verenigde Staten zijn activiteiten tijdelijk heeft gestaakt, hebben ook gegevens buitgemaakt. De aanval begon al op donderdag, een dag voordat Colonial Pipeline uit voorzorg bepaalde IT-systemen offline haalde, schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De hackers zouden meer dan 100 gigabyte aan gegevens hebben gedownload. Daarmee kan Colonial Pipeline twee keer worden afgeperst. De hackers, de cybercriminele groep DarkSide, eisen geld om de systemen weer vrij te geven. Daarnaast dreigen de criminelen de gestolen gegevens vrij te geven op internet als Colonial niet nog meer geld betaalt.

Het is niet duidelijk hoeveel geld de hackers willen van Colonial Pipeline, maar veel hacks met gijzelingssoftware worden opgelost doordat de getroffen bedrijven betalen. Vaak worden ze daarbij geholpen door hun verzekeraar. Daar kan echter verandering in komen. De Franse verzekeraar AXA kondigde deze week aan in eigen land geen polissen meer aan te bieden die uitbetalingen aan cybercriminelen vergoeden.

Als het stilleggen van pijpleidingen door Colonial lang duurt, kan dat tot problemen leiden. Een van de pijpleidingen die het bedrijf tijdelijk niet gebruikt is de belangrijkste manier om brandstoffen naar de Amerikaanse oostkust te vervoeren.