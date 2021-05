BioNTech verhoogt omzetverwachting door coronavaccin

Het Duitse biotechbedrijf BioNTech denkt dit jaar fors meer geld te verdienen aan het zelfontwikkelde coronavaccin dan het eerder voorzag. Daarvan zijn inmiddels 450 miljoen doses geleverd en volgens de onderneming zijn er geen aanwijzingen dat het aangepast moet worden om ook te beschermen tegen nieuwe virusvarianten. Voor heel 2021 heeft BioNTech samen met partner Pfizer wereldwijd bestellingen voor 1,8 miljard doses van het vaccin binnen en de bestellingen voor de twee jaar erna lopen ook binnen.

Het eerste product ooit dat BioNTech op de markt bracht, brengt dit jaar naar verwachting 12,4 miljard euro aan omzet op. Eerder rekende het bedrijf nog op 9,8 miljard euro aan inkomsten dankzij het vaccin.

De laatste tijd stak BioNTech samen met Pfizer, waar het in grote delen van de wereld mee samenwerkt, veel geld in de uitbreiding van de productiecapaciteit. Inmiddels kunnen er dit jaar net geen 3 miljard vaccins gemaakt worden. Afgelopen weekeinde kondigden de Duitsers bovendien aan met het Chinese Shanghai Fosun Pharmaceutical Group in China tot 1 miljard doses per jaar te gaan maken. Tot nu toe was Fosun alleen distributiepartner van BioNTech.

In het eerste kwartaal bedroeg de omzet van BioNTech ruim 2 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog 27,7 miljoen euro. Onder de streep hielden de Duitsers 1,1 miljard euro over. Vorig jaar was er in de eerste drie maanden nog een verlies van 53,4 miljoen euro.