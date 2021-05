Coronasteun voor vaste lasten ook opengesteld voor grote bedrijven

Coronasteunregeling TVL, oftewel de tegemoetkoming in vaste lasten voor ondernemers, wordt maandag voor het eerst ook opengesteld voor grote bedrijven. Tot nu toe konden alleen kleinere mkb-bedrijven gebruik maken van deze steun.

Het gaat bij grote bedrijven om ondernemingen met meer dan 250 voltijdswerknemers of meer dan 50 miljoen euro omzet per jaar en een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro. Het maximale subsidiebedrag voor hen is 600.000 euro. Dat zou dan een tegemoetkoming zijn voor het eerste kwartaal van dit jaar. Voor grote bedrijven in de detailhandel kan hier een opslag van maximaal 300.000 euro bovenop komen.

Net als voor de andere bedrijven die al gebruik konden maken van de regeling, geldt de voorwaarde dat het bedrijf of de groep minimaal 30 procent omzetverlies heeft in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019. Om grote bedrijven voldoende tijd te geven voor de aanvraag blijft de regeling voor deze groep open tot 10 juni. Bepaalde gegevens kunnen eventueel later ingeleverd worden. Voor de andere bedrijven staat de regeling voor een vergoeding voor het eerste kwartaal al sinds 15 februari open en deze sluit op 18 mei.

Van de TVL-regeling wordt ook misbruik gemaakt. Daarom heeft de overheid deurwaarders afgestuurd op honderden bedrijven, zo werd vrijdag bekend. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die voor de overheid alles rond de coronasteun regelt, hoopt op die manier via beslagleggingen nog een deel van de onterecht uitbetaalde subsidies terug te kunnen krijgen.