Goede prestaties PostNL deels eenmalig door corona

De goede resultaten van PostNL aan het begin van dit jaar komen gedeeltelijk door de coronacrisis, waardoor er bijvoorbeeld veel meer online werd gewinkeld en er meer pakketten bezorgd moesten worden. Het bedrijf zegt in een handelsupdate dat een groot deel van die inkomsten eenmalig zullen zijn.

PostNL leverde in het eerste kwartaal van dit jaar een recordaantal 108 miljoen pakketten af. Die waren goed voor een omzet van 662 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 414 miljoen euro. Zonder het corona-effect zou PostNL naar eigen zeggen ook meer pakketten hebben bezorgd. Maar de volumegroei zonder eenmalige effecten van bijna een kwart ligt fors lager dan de nu behaalde volumegroei van bijna 62 procent.

Ook postbezorgers hadden extra werk, geholpen door het postwerk voor de Tweede Kamerverkiezingen. Door de pandemie moesten niet alleen de stempassen worden bezorgd, maar stemden ook meer ouderen per post. Ook de uitnodigingen voor een coronavaccinatie werden door het postbedrijf bij mensen thuis afgeleverd. Dat zorgde bij elkaar voor een omzet van 466 miljoen euro, circa 70 miljoen euro meer dan een jaar eerder.

Van de brutowinst van 130 miljoen euro denkt PostNL dat 42 miljoen euro gerelateerd is aan de coronacrisis. Als de situatie normaliseert zal deze winst niet terugkeren, verwacht het bedrijf. Evengoed was het begin van het jaar “zeer goed”, aldus topvrouw Herna Verhagen van PostNL.

PostNL liet in maart nog weten zijn personeelsbestand verder te moeten uitbreiden om de druk aan te kunnen. Afgelopen jaar werden zo’n duizend nieuwe mensen aangenomen. Ook in het eerste kwartaal dikte het personeelsbestand aan en de verwachting is, ondanks de aanstaande groeivertraging, dat er extra mensen nodig zullen blijven. Zo staat PostNL op het punt om in Nederland en BelgiĆ« op korte termijn drie nieuwe distributiecentra te openen.

PostNL grijpt het moment ook aan om extra geld te investeren in verdere digitalisering. Van een deel van de investeringen merkt de consument niet direct iets. In bepaalde regio’s voert het bedrijf al wel proeven uit met het achterlaten van pakketten, mochten mensen onverhoopt niet thuis zijn om deze in ontvangst te nemen. Daarvoor kan een klant een foto sturen van de plek waar het pakketje mag worden neergelegd. Dat is bijvoorbeeld in de carport of achter een trap.

Verhagen erkent dat deze manier van werken diefstalgevoelig kan zijn. Het is ook aan consumenten om in te schatten of zij het al dan niet willen dat een pakket wordt achterlaten.