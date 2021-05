Koolmees: pensioenwet gaat jaar later in

Het kabinet wil dat de wet die het nieuwe pensioenstelsel regelt, per 1 januari 2023 ingaat. Dat is een jaar later dan verwacht. Demissionair Wouter Koolmees (Sociale Zaken) meldt dit aan de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel is eerder dit jaar ‘in consultatie’ gegaan, waarbij het kabinet vraagt om kritiek en suggesties van betrokken partijen. Daar zijn veel reacties op gekomen, die een “goede weging” vragen, verklaart Koolmees de vertraging.

Werkgevers, werknemers en pensioenfondsen krijgen na inwerkingtreding van de wet vier jaar de tijd om over te stappen op het nieuwe stelsel. Deze deadline wordt dus ook opgeschoven naar 1 januari 2027, meldt Koolmees. Maar het kabinet hoopt, net als werkgeversorganisaties en de vakbonden om “zo veel als mogelijk” al begin 2026 over te stappen op het nieuwe stelsel.