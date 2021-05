Minder omzet en personeel deurwaarderskantoren door coronacrisis

Door de coronacrisis is het aantal deurwaarders vorig jaar flink teruggelopen. Ook de omzet van hun kantoren viel lager uit. Dat meldt beroepsvereniging van deurwaarders KBvG in het jaarverslag over 2020. Niet alleen waren rechtbanken een tijd dicht, ook gaven burgers minder uit waardoor ze minder in de schulden kwamen.

Het aantal incasso-opdrachten was vorig jaar met 2,1 miljoen iets minder dan de 2,2 miljoen uit 2019. Minder opdrachten betekent ook minder omzet. Die daalde vorig jaar flink. In 2020 kwam er 282 miljoen euro binnen, 11 procent minder dan de 318 miljoen van het jaar ervoor.

De coronacrisis heeft ook gevolgen gehad voor het aantal deurwaarderskantoren en het personeel. Op 1 januari 2021 waren er 5 procent minder deurwaarders actief dan op dezelfde datum een jaar eerder. Het aantal niet-ambtelijke functies op de kantoren daalde in het coronajaar met 10 procent.

Volgens de KBvG dalen de cijfers al een aantal jaar op rij. Zo nam het aantal ontruimingen in vijf jaar tijd af met 37,5 procent en werd er bijna 40 procent minder inkomsten in beslag genomen. Dat komt onder meer door een in 2018 opgesteld actieplan van het kabinet om schulden tegen te gaan.

Op lange termijn verwacht de vereniging dat het werk van deurwaarders zal veranderen naar “een meer oplossende, bredere taak”. “Zo helpen gerechtsdeurwaarders bijvoorbeeld steeds vaker beslag en ontruiming te voorkomen, terwijl de afbetaling van schulden wel geregeld wordt”, zegt verenigingspenningmeester Arjan Boiten. Voor dat soort werkzaamheden wil de vereniging wel tarieven.