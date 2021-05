‘Nederlandse vakantieparken moeten bedacht zijn op annuleringen’

Veel Nederlanders hebben voor deze zomer een vakantie in eigen land geboekt maar zouden liever naar het buitenland willen. Daarom moeten vakantieparken en hotels in Nederland rekening houden met annuleringen als andere landen de grenzen weer opengooien, stelt het Economisch Bureau van ABN AMRO.

De economen van de bank verwachten echter dat dergelijke ‘schaduwvakanties’ niet direct tot problemen hoeven te leiden. Veel vakantieparken hebben bijvoorbeeld de annuleringsvoorwaarden al aangescherpt de laatste tijd. Zo zijn aanbetalingen standaard en is corona geen geldige reden meer om de reis te annuleren.

Tegelijkertijd is er door de wens naar het buitenland te gaan veel aarzeling bij Nederlanders om te boeken. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat zo’n twee derde van de Nederlanders vanwege die wens en de onzekerheid over wat er deze zomer mogelijk is in verband met corona pas laat gaat boeken.

Ook hebben bijvoorbeeld Duitsers en Belgen ook de wens buiten eigen land op vakantie te gaan. Als er versoepelingen komen, dan kan de reissector profiteren van de komst van die buitenlandse toeristen.