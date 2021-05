Nieuwe eigenaar voor Rotterdamse overslagterminal APMTR

De overslagterminal van APMTR in de haven van Rotterdam krijgt een nieuwe eigenaar. Hutchison Ports Netherlands maakte bekend de terminal over te nemen van het Deense Maersk. Bedragen noemden de partijen niet. Hutchison is al eigenaar van de ECT Delta Terminal, die pal naast de nu verworven terminal is gevestigd.

Als onderdeel van de overeenkomst zijn de banen van alle 550 contractmedewerkers van APMTR tot 30 juni 2025 gegarandeerd. Met een twintigtal medewerkers die niet onder de cao vallen, is een regeling getroffen. Daarnaast weet de terminal zich de komende jaren verzekerd van 800.000 te verwerken containers van rederij Maersk.