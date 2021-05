PostNL komt met definitieve cijfers over eerste kwartaal

Post- en pakketbedrijf PostNL komt later op maandag met definitieve cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar. Daarbij gaat de aandacht met name uit naar de toelichting op de resultaten door topvrouw Herna Verhagen.

Van het bedrijf was al bekend dat het met zijn pakketdiensten profiteert van de coronamaatregelen. Doordat winkels dicht bleven, shopten meer mensen online, wat voor drukte bij de pakketbezorgers zorgde. Ook postbezorgers hadden extra werk, geholpen door het postwerk voor de Tweede Kamerverkiezingen. Door de pandemie stemden ook meer ouderen per post. Ook de uitnodigingen voor een coronavaccinatie werden door het postbedrijf bij mensen thuis afgeleverd.

Volgens de voorlopige cijfers zette PostNL een winst voor belastingen van 130 miljoen euro in de boeken. De omzet zou in de meetperiode met ruim een derde zijn gestegen op jaarbasis tot 960 miljoen euro. Om de extra drukte aan te kunnen is PostNL naarstig op zoek naar nieuw personeel.