‘Uitstel pensioenwet is tegenvaller voor veel gepensioneerden’

Het uitstel van de invoering van de wet die het nieuwe pensioenstelsel regelt, is volgens vakbond CNV een “hard gelag” voor veel gepensioneerden. Die zouden nu nog een jaar langer moeten wachten op een mogelijke verhoging van hun pensioen. “Een stevige tegenvaller voor veel gepensioneerden die al jaren op de nullijn zitten”, zo reageert de teleurgestelde vicevoorzitter en pensioenonderhandelaar van CNV, Patrick Fey.

“Juist de nieuwe pensioenwet moest ervoor zorgen dat pensioenen meer meebewegen met de markt. Nu de rente eindelijk weer stijgt, zou dat voor veel gepensioneerden uitzicht op indexatie betekenen. Helaas stelt het kabinet de invoering van de nieuwe pensioenwet maar liefst een jaar uit”, aldus de vakbondsman.

Na druk van de sociale partners heeft de minister volgens Fey wel toegezegd dat hij kijkt naar mogelijkheden om eerder te indexeren. En dat onnodige kortingen worden voorkomen. “Dit is het enige lichtpunt bij dit slechte nieuws. We zullen de minister hier het komende jaar strikt aan houden. Te veel mensen wachten al jaren op indexatie. Dat is nog slechter uit te leggen nu de rente stijgt.”