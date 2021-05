Wibra: wij voldoen aan regels wat betreft inhalen uren

Winkelbedrijf Wibra voldoet naar eigen zeggen aan de regels met betrekking tot het inhalen van gemiste uren door personeel. De rechtszaak die vakbond FNV over de kwestie wil aanspannen ziet Wibra met vertrouwen tegemoet.

De zaak draait om de toepassing van de cao-regeling met betrekking tot plus- en min-uren. Wibra betaalt zijn personeel een vast loon per maand voor een afgesproken aantal uren per week. Het daadwerkelijke aantal gewerkte uren kan daar iets van afwijken, zowel hoger als lager.

Als gevolg van de coronamaatregelen bleven winkels van Wibra dicht en kon er minder worden gewerkt. Bij sommige medewerkers ligt het aantal gemiste uren door de winkelsluitingen hoger dan normaal. De directie van Wibra heeft in overleg met de ondernemingsraad beslist dat de gemiste uren in de loop van de tijd kunnen worden ingehaald. Daarmee draagt het personeel ook bij aan het crisisherstel, beredeneert het personeelsorgaan.

In de cao Retail Non-Food staat volgens Wibra dat winkelpersoneel maximaal 35 procent van de uren flexibel kan inzetten. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk om in de zomer een langere tijd op vakantie te gaan, omdat gemiste uren in de rest van het jaar ingelopen kunnen worden. Volgens Wibra wordt de flexibiliteit van de regeling door personeel zeer gewaardeerd en past Wibra gewoon de cao-bepaling toe.

De claim van FNV dat de uren voor de zomer ingelopen moeten zijn is volgens Wibra nergens op gebaseerd. Ook het verwijt dat de lockdownrekening van Wibra, die al via de NOW-regeling door de belastingbetaler is betaald, bij het personeel komt te liggen is volgens Wibra onjuist. De NOW-regeling staat volgens Wibra los van de cao. Daarbij zou het kabinet eerder al hebben bevestigd dat Wibra qua NOW-regeling aan de regels voldoet.